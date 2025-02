Milan, Walker e l’importanza di un campione. La difesa rossonera ringrazia

Lo abbiamo visto, poi, anche contro la Roma. La sua prestazione è lineare, non ci sono sbavature, non ci sono errori ma neanche grandi lampi offensivi. Tiene botta contro un avversario ostico come Angelino e si posiziona sempre in quegli spiragli in cui i giallorossi potrebbero far male. Tuttavia, l'episodio che certifica la sua importanza sta a fine primo tempo, quando il Milan era in vantaggio di due reti a zero. La squadra torna negli spogliatoi e poco prima di entrare nel tunnel si può sentire la voce di Walker: "It's nil nil!". Tradotto: "Non fa nulla che siamo in vantaggio, alla ripresa si gioca come se stessimo zero a zero".