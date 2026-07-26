Calamai durissimo: "Sta per salutarci Leão. Una delusione. Se ne vada al Fenerbahçe. Non lo rimpiangerò"

Luca Calamai attacca duramente Rafael Leão su Tuttomercatoweb: il futuro diviso tra la Turchia e il Milan, in attesa del colpo sulla trequarti
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Finalmente si torna a vedere il Milan sul campo: 2-2 nella prima amichevole dell'estate rossonera. Non è sceso in campo Rafael Leão: il portoghese è ancora in vacanza dopo i Mondiali 2026 e raggiungerà il gruppo squadra il prossimo mercoledì.
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Le mete preferite di Rafael Leão e l'ombra della TurchiaLa pista più probabile? In questo momento sembrerebbe essere la Turchia con il Galatasaray e il Fenerbahçe molto interessati al portoghese. Da capire se Leão aprirà a queste destinazioni, valutando bene lo scenario:
- Le sue aspirazioni massime portano verso club di prima fascia in Inghilterra e in Spagna;
- Le squadre turche restano alla finestra pronte a fare l'offerta giusta al Milan;
- La cessione del portoghese serve al Diavolo per sbloccare l'acquisto del trequartista offensivo chiesto da Amorim.
Il giornalista Luca Calamai ha commentato il possibile passaggio di Leão in Turchia nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Un commento abbastanza duro e chiaro.
Ecco le sue parole sul portoghese:
"Sta per salutarci Leão. Una delusione umana prima ancora che tecnica. Pensavamo di avere portato in Italia un futuro Pallone d’Oro. Abbiamo coltivato un talento viziato che è peggiorato di anno in anno. Se ne vada al Fenerbahçe. Non lo rimpiangerò, ne sono certo. Non lo rimpiangerà nessuno. E se Leão non cambierà la testa presto lo valuteremo più per il suo ruolo da cantante che in quello da calciatore".
Il calciomercato in entrata del Milan resta bloccatoPer il Milan resta una situazione da sbrigare il prima possibile: al club serve un trequartista offensivo e solo la cessione del portoghese può sbloccare il mercato in entrata del Diavolo, specialmente in attacco. Vedremo se il rientro di mercoledì accelererà le manovre.
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