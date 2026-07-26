Leão in Brasile: maglia da Neymar e grande esultanza per il gol del brasiliano | VIDEO

"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere

Il Santos ha affrontato la Chapecoense nella sfida valida per la Brasileirão Betano: 2-2 con doppietta di Neymar. Presente allo stadio anche Rafael Leão: l'attaccante del Milan sta passando gli ultimi giorni delle sue vacanze proprio in Brasile ed è scoppiato con la sua esultanza dopo il gol dell'attaccante brasiliano. Ecco il video dal social.

Al termine della partita, Neymar ha regalato la sua maglietta proprio al numero 10 del Milan. Ecco sempre le immagini dai social.

Un bel momento per l'attaccante rossonero che sta comunque lavorando per farsi trovare al massimo al rientro con il Milan. Leão raggiungerà questo mercoledì i suoi compagni a Perth in Australia, pronto a giocare le prossime amichevoli con la squadra di Amorim.

Il nodo calciomercato: la valutazione del Milan e l'obiettivo Karetsas

Il club vuole incassare una cifra importante dalla cessione del portoghese, circa 50-60 milioni di euro ;

; Grazie a questi fondi il Milan vuole dare l'assalto a Karetsas , primo obiettivo per rinforzare la trequarti di Amorim;

, primo obiettivo per rinforzare la trequarti di Amorim; Al momento, oltre agli interessi delle squadre turche, non ci sono proposte ufficiali o trattative per il numero 10 rossonero.

Leão resta comunque il nodo più importante da sciogliere per il Diavolo:

Una questione che potrebbe arrivare anche fino al mese di agosto e che potrebbe quindi rallentare il mercato in entrata del Milan.

Il futuro di Rafael Leão con Ruben Amorim

Vedremo come rientrerà dalle vacanze Leão e quali segnali darà al club e a Ruben Amorim che ancora non ha avuto la possibilità di lavorare con il numero 10 dei rossoneri. Qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni? Difficile immaginarlo, visto che il ciclo al Milan del giocatore portoghese sembra finito, ma serviranno le offerte giuste per cederlo.