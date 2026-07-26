Il giornalista Luca Calamai loda la scelta di Ruben Amorim di puntare sul talento di Francesco Camarda, classe 2008 e attaccante del Milan. Ecco le sue parole

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Giuseppe Riso, agente Camarda

Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM

Grande inizio per Francesco Camarda: l'attaccante del Milan è tornato dopo una stagione difficile in prestito al Lecce.

Il classe 2008 non ha giocato molto a causa di un grave problema alla spalla che lo ha messo ko per metà della stagione, limitandone la crescita e i minuti in campo. Camarda è tornato a Milanello mettendosi subito al lavoro per Ruben Amorim.

Dalla sfortuna alla doppietta contro il Celtic

Il talento nato e cresciuto nel settore giovanile del Diavolo ha giocato 45 minuti contro il Celtic segnando una doppietta d'autore. Amorim è stato chiarissimo dopo la partita: Camarda resta al Milan in questa stagione, nessun prestito, con il piano di farlo crescere in casa.
Calamai: "Da applausi la decisione di Amorim di tenere Camarda. Potenzialità speciali"

Il giornalista Luca Calamai loda la scelta di Ruben Amorim di puntare con forza sul talento di Camarda in vista di questa stagione.

Ecco il parere di Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Restando in casa Milan è invece da applausi la decisione del tecnico Amorim di tenere per tutta la stagione il talento Camarda".

Il coraggio di Amorim e la rinascita in ottica azzurra

Il giornalista spiega il perché sia importante questa scelta:
"Finalmente un allenatore che ha il coraggio di investire sui nostri giovani promettenti".

E poi conclude con un grande apprezzamento per il giovane talento del Milan:

"Camarda ha potenzialità speciali, mi auguro possa diventare un bomber da Nazionale".

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