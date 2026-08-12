Intervenuto nel corso di 'Radio Goal', programma in onda sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss', Luigi Cagni si è espresso con decisione sulla lotta scudetto. L'ex allenatore di Serie A ha indicato l'Inter come squadra nettamente favorita nella corsa al titolo. Secondo il 76enne, Milan e Juventus sarebbero nettamente indietro rispetto ai nerazzurri, con il solo Napoli in grado di insidiare la formazione di Christian Chivu.

Milan, le parole di Cagni sulla lotta scudetto

"Ho osservato l'Inter nei match contro Milan e Juventus ed è nettamente superiore a entrambe. Chivu ha a disposizione un organico davvero completo, dove le seconde linee sono a tutti gli effetti dei titolari. Milan e Juventus, al contrario, non vantano una rosa dello stesso livello".

ha innalzatoa squadra "nettamente superiore" rispetto a, facendo riferimento alle amichevoli estive.

Analizzando il test amichevole contro il Milan, l'Inter non è apparso "nettamente superiore", anzi. La partita ha viaggiato sul filo dell'equilibrio, con alcuni momenti a favore dei rossoneri e altri a favore dei nerazzurri.

Cagni: “Napoli unica vera rivale dell’Inter”

"Sono convinto che soltanto il Napoli possa tenere testa all'Inter. Gli azzurri hanno un gruppo ricchissimo di qualità e pieno di elementi validi. Manna deve piazzare parecchi esuberi? Da allenatore dico che invidio una situazione simile. Magari li avessi avuti io certi profili: sarei stato felicissimo di gestire i problemi di abbondanza che sta affrontando Allegri".

Secondo, l'unica squadra in grado di insidiareper lo scudetto sarebbe il: esclusi dalla corsa

Ognuno ha la propria opinione, ma fino a prova contraria l'unica squadra ad insidiare l'Inter nella stagione 2025/2026 è stata proprio il Milan. Al termine della 30ª giornata, i rossoneri si trovavano a soli sei punti di distanza dai 'cugini'. Il crollo nel finale del Diavolo ha permesso ai nerazzurri di alzare il titolo in carrozza, ma il Napoli non è mai stato davvero vicino alla vetta.