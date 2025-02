Cagni: “Il problema del Milan è la società, non l’allenatore”

Nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gigi Cagni ha offerto la sua visione sulla lotta per la Champions League, focalizzandosi in particolare sul Milan e sugli altri club coinvolti nella corsa.

"Il problema al Milan è la società, non l'allenatore. Non c'è il rapporto squadra-società. Andato via Maldini, non c’hanno capito nulla su come fare quel mestiere. C'è tanta confusione", ha dichiarato Cagni, esprimendo il suo parere sulla situazione rossonera. Secondo il tecnico, la gestione societaria sta influenzando negativamente le performance della squadra, creando un disallineamento tra le intenzioni del club e quelle dell'allenatore e dei giocatori.