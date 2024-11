"Non saprei scegliere tra il Leao devastante ritrovato, un Reijnders sublime e anche un grande Fofana prima dell'errore sul secondo gol del Cagliari. Se fossi un tifoso, e non lo sono, sarei contento del ritrovato Leao a grandi livelli. Forse anche della felicità ritrovata. Leao è imprescindibile. Sinceramente faccio fatica: la fase difensiva non può passare inosservata. E l'analisi più lucida l'ha fatta Reijnders (LEGGI QUI). Fateci caso: ogni cross è un pericolo. Trovate sempre lo stesso errore, strutturale e fatto di errori e amnesie. Penso che non sia un problema di terzini, ma di organizzazione e di studio. Non posso capire la sistematicità di questi errori".