Quotidiani sportivi, le prime pagine: è (quasi) tempo di verdetti

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra Napoli (78 punti) e Inter (77). Una sfida destinata a durare fino all'ultimo istante in campionato: appassionante sfida tra la squadra di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi che due grandi ex allenatori come Arrigo Sacchi e Fabio Capello provano a 'leggere' per la 'rosea'.