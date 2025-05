Calciomercato, Giuntoli su Osimhen: “Juve non interessata”. E il Milan?

La Juventus si sfila per Victor Osimhen, vecchio obiettivo di mercato del Milan. Il direttore Sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha chiuso la porta a un suo possibile acquisto: "Non sono interessato a Osimhen. Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione. La Juventus non vuole il giocatore". Strategia o no definitivo? Lo scopriremo in questo calciomercato estivo, che si preannuncia come sempre interessante.