Calciomercato, Manchester City su Reijnders: il pensiero del Milan

È il miglior centrocampista in Serie A tra i marcatori e tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Non è un caso, dunque, che il Manchester City si interessi a lui. Per il 'CorSport', finora, non ci sono stati contatti tra le dirigenze dei due club, così come non ci sono stati colloqui tra le parti e l'entourage del classe 1998.

Si parla di una proposta più alta di quella che portò alla cessione di Kaká — I 'Citizens', però, studieranno in queste settimane l'offerta da presentare al Milan e al giocatore che, non tanto tempo fa, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2030, felice di restare in rossonero. Si mormora, però, di una proposta che supererà i 70 milioni di euro: per il Diavolo un introito più alto della cessione record di Ricardo Kaká al Real Madrid nel 2009 (67).

Quale sarebbe la risposta della dirigenza del Milan qualora arrivasse davvero un'offerta del genere dal Man City per Reijnders? Per il quotidiano romano, sempre la stessa: "Non esistono incedibili: al prezzo giusto tutti possono partire". Certo, a livello tecnico privarsi ora di una colonna come Reijnders non avrebbe senso. Così come i tifosi del Milan, già infuriati per l'attuale stagione, potrebbero entrare in guerra con il club. Ma vedremo cosa accadrà intorno all'olandese. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Milan pronto a piazzare 4 colpi da urlo: tutti i nomi >>>