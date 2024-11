Cagliari-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri pomeriggio alla 'Unipol Domus', è terminata 3-3 . Soltanto un punto, dunque, per il Diavolo che ha sofferto tremendamente la formazione isolana, così come riferito da Tijjani Reijnders nel post-partita.

Cagliari-Milan, le parole di Reijnders dopo la sfida in Sardegna

«Sapevamo dei cross, sono un loro punto di forza. Non abbiamo prestato attenzione, c’era sempre qualcuno libero sul secondo palo. Dobbiamo guardarci bene allo specchio e capire. Non puoi vincere partite come questa se non difendi bene», ha detto l'olandese dopo Cagliari-Milan, così come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.