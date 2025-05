Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Bologna, sorpresa Baggio”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della furia di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, per la sconfitta (2-1) in casa dell'Atalanta nel 'Monday Night' di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si qualificano ufficialmente in Champions League, mentre i giallorossi recriminano per un rigore tolto dal V.A.R. per un intervento di Mario Pašalić su Manu Koné.