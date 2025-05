Ancelotti ct del Brasile: è ufficiale. Ecco quanto guadagnerà

Carlo Ancelotti è stato ufficializzato dalla Federazione verdeoro come nuovo CT del Brasile. Sarà il primo allenatore straniero a sedere sulla panchina della Selecao. L'ex milanista comincerà a giugno con le qualificazione per i prossimi Mondiali. Il Brasile affronterà Ecuador e Paraguay. Sulla panchina del Real Madrid dovrebbe arrivare Xabi Alonso, dopo l'esperienza in Bundesliga con il Bayer Leverkusen.