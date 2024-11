Adani: “Fofana? Pigro. Contro il Cagliari non ha messo passione e…”

Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato del Milan e del centrocampista rossonero, Youssouf Fofana . Secondo l'ex calciatore, infatti, ha criticato il nazionale francese per la sua prestazione nel tanto discusso pareggio contro il Cagliari . Ecco, di seguito, le parole di Adani .

"C'è un'altra palla regalata di Fofana. Perché mentre Fofana va è pigro, Pavlovic gli corre incontro e non ha pensato a correre all'indietro se c'è l'indecisione. Maignan esce fuori tempo…quel gol non si prende se metti passione e attenzione. Quel passaggio di Fofana toglie punti, l'ha regalato all'avversario".