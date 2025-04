Cafu sul derby: “Milan in difficoltà, ma nel derby può succedere di tutto”

Presente a Madrid in occasione dei Laureus World Sports Awards, Cafu, leggendario terzino ex Milan e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Presente a Madrid in occasione dei Laureus World Sports Awards , Cafu , leggendario terzino ex Milan e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport , soffermandosi sull’attualità del calcio italiano e internazionale.

Cafu: "Il derby è una sfida particolare, il Milan però non sta tanto bene"

"La lotta tra Inter e Napoli per lo Scudetto sarà alla pari fino alla fine. Non dimentichiamoci poi che c'è pure la Roma che si gioca la Champions League. Sarà un finale di stagione molto bello. Il calcio italiano è tornato protagonista anche a livello internazionale, coi nerazzurri in semifinale di Champions contro il Barcellona".