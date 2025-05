Budel: “Milan, stagione fallimentare. Squadra senza identità. E ora …”

"Inoltre, c'è stato anche il fallimento del progetto relativo al Milan Futuro, con la retrocessione della squadra in Serie D. Ci sono stati sicuramente degli errori grossolani, Oddo e Tassotti hanno provato a rimediare, ma ormai la stagione era indirizzata. Rispetto alle altre Under23, quest'anno è l'unica che ha deluso. Dopo Conceição? Al Milan serve un tecnico esperto. Il Napoli lo scorso anno ha scelto Conte per rilanciare la squadra. Non dico Conte, ma serve un profilo del genere. Un allenatore in grado di incidere dall'inizio alla fine, capace di portare un'identità alla squadra".