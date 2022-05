Serie A, Budel: “Milan e Salernitana le sorprese del campionato”

L'ex centrocampista Alessandro Budel ha parlato delle sorprese e delle delusioni della Serie A appena andata in archivio

L'ex centrocampista Alessandro Budel ha parlato delle sorprese e delle delusioni della Serie A appena andata in archivio. Queste le dichiarazioni sul Milan e non solo rilasciate a 'TuttoMercatoWeb' a margine del 'Football Moments Padel Tour' al 'Tennis Club Raffaelli' a Forte dei Marmi: "Al di là del Milan, la sorpresa di questa Serie A è stata la Salernitana. Anche io onestamente la davo già per spacciata, ma mister Nicola ha fatto un grande lavoro con questi ragazzi centrando la salvezza".