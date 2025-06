Bucciantini su Modric: “Un campione. Non compensa Reijnders, ma porta spirito”

Il sogno Luka Modric al Milan sembra ormai ad un passo dal diventare realtà. Su SkySport, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato l'eventuale arrivo di Modric nei pressi di Milanello, sottolineando l'importanza di un innesto di tale calibro per la squadra di AllegriEcco, di seguito, le sue parole:

"Chiaro che si tratta di un residuo di un campione e che se uno mette sulla bilancia la partenza di Reijnders e l’arrivo di Modric, non c’è il conto esatto. Però lì in mezzo, dove il Milan mancava di stato d’animo, di senso e di concetto, ci metti un giocatore che finché sta in campo un po’ di ordine alla squadra lo dà".