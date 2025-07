Bucchioni: “Allegri è cambiato, ha la voglia di rivincita”

Bucchioni sicuro: "Allegri ha voglia di far vedere chi è ancora"

" Secondo me è cambiato molto anche Allegri, non rispetto agli anni del Milan, non rispetto ai capelli, ma rispetto al ritorno che lui fece alla Juventus. Mi è piaciuto molto oggi Allegri. Allora, quando tornò alla Juventus, disse, lo ricorderete, sono due anni che non vedo partite, avevamo avuto la sensazione come se lui facesse un favore.