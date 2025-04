Brocchi su Leao: “E’ un giocatore forte, al Milan non può essere tutto sulle sue spalle”

Cristian Brocchi , ex centrocampista di Inter e Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: argomento, ovviamente, il derby di Coppa Italia , valevole per l'andata delle semifinali del trofeo nazionale, in programma stasera a 'San Siro' alle ore 21:00 . Ecco, dunque, le dichiarazioni di Brocchi.

"Uno come Leão non si può lasciare fuori. Milan, ecco cosa ti serve"

Sul ritorno di Rafael Leão in campo da titolare: «Leão è un giocatore forte, con qualità difficili da trovarne. In un contesto di squadra come il Barcellona o il Real Madrid, formazioni che hanno una rosa consolidata, lui potrebbe essere un valore aggiunto. Al Milan tutto non può essere sulle sue spalle e uno come Rafa non si può lasciare fuori»