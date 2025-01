Brocchi: “Kakà era un giocatore fenomenale, doveva continuare al Milan, era a casa”

Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, è stato il protagonista di una lunga intervista parlando di Camarda, Costacurta, Maldini e Kakà

Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, è stato il protagonista di una lunga intervista sul canale 'YouTube' di 'The Squad'. Tanti spunti tra l'inizio della sua carriera in rossonero, un parere su Francesco Camarda e il rapporto con tre leggende rossonere: Paolo Maldini, Billy Costacurta e Ricardo Kakà. Ecco un estratto delle sue parole.