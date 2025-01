Brocchi: “Camarda lo stanno gestendo bene, sarebbe un peccato lasciarlo solo in…”

"Per me era stato subito un qualcosa di bello. Non riuscivo a dare un'importanza a giocare nel Milan, avevo nove anni. Era qualcosa di bello, ti sentivi privilegiato nella crescita, il Milan ti cresceva come uomo. Ogni allenatore mi ha insegnato qualcosa. Ho fatto i primi anni da attaccante, poi tra i giovanissimi ha iniziato a fare il centrocampista e l'esterno. Mi piaceva anche di più. Camarda? Se andiamo a vedere le occasioni che ha avuto in prima squadra le ha sfruttate anche meglio delle difficoltà che ha in Serie C. Lo stanno gestendo bene, secondo me sarebbe un peccato lasciarlo solo in prima squadra. I ragazzi devono giocare e potere sbagliare. Le partite che ha giocato nel Milan Futuro gli sono servite e gli serviranno in Serie A. Quando penseranno che sarà a livello di Morata e Abraham deve giocare in prima squadra. Gli va dato il tempo per crescere".