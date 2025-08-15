Breda: “Non si sa che Milan sarà. Leao? Ha caratteristiche particolari”

"Che ne penso della 'torta' che sta venendo fuori? Dipende che torta è: non è ancora chiaro se sia una meringata o una millefoglie. Tradotto: tatticamente non si sa che Milan sarà, se andrà avanti con la linea seguita da Allegri negli ultimi anni con il 3-5-2 o se passerà al 4-3-3, piuttosto che al modo di difendere". Roberto Breda, allenatore, fa il punto sul Milan di Allegri in vista del debutto stagionale. Il punto in particolare su Rafael Leao. Ecco le sue parole a Sky Sport.