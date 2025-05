Brambati: “Il Milan ha accelerato con Allegri grazie a Tare”

Allegri-Milan e Roma-Gasperini hanno accelerato il valzer panchine per non rimanere col cerino in mano?

"De Laurentiis ha fatto capire una cosa a livello mediatico e ne ha fatta un'altra dietro la scrivania. Quando dice che non trattiene le persone che non vogliono stare non era vero. Ha trattenuto Conte, che aveva già degli incontri con la Juve ed è riuscito a ribaltare la situazione a suo favore. E il Milan ha accelerato poi con Allegri, con la nomina di Tare. Credo che si sia svolto tutto in un arco temporale breve e la Juve è rimasta col cerino in mano. Io dico che c'è ancora tanta confusione. Finchè ci sarà ancora, anche depotenziato Giuntoli, ci sarà stallo e ci sarà un altro anno di transizione.