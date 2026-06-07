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Braida: “Milan? Mi viene da piangere a vederlo così. Maldini ha scritto la storia”. Un consiglio a Ibra

Braida: 'Milan? Mi viene da piangere a vederlo così. Maldini ha scritto la storia'. Un consiglio a Ibra
Intervenuto al Festival della Serie A, l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato del momento che sta vivendo il Milan. Ecco alcuni passaggio tra cui il parere su Maldini e Ibrahimovic
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Momento di stallo per il Milan: l'azzeramento della vecchia area tecnica e l'esonero di Massimiliano Allegri valutati da Gerry Cardinale hanno lasciato il Diavolo senza una guida in un periodo cruciale per la prossima stagione. I rossoneri devono muoversi se vogliono pianificare al meglio il calciomercato estivo e non solo. Questa assenza di certezze preoccupa non solo i tifosi, ma anche ex dirigenti del Diavolo. Intervenuto al Festival della Serie A, l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della situazione attuale dei rossoneri (qui le notizie di oggi). Ecco i temi più importanti ripresi da Tuttomercatoweb.

Braida sul Milan, Maldini e Ibra

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"Mi viene quasi da piangere a vederlo in questa situazione. Diciamo una cosa: c'è una crisi d'identità. Bisogna ricostruire una storia. Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Prima il padre poi Paolo hanno vinto tutte le Champions League del Milan. Non si può non partire dalla storia. Ibra non si discute, è stato un grande campione. Calcisticamente parlando chapeau. Però a volte deve avere l'umiltà di imparare".

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Manca identità

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Lo sfogo di Ariedo Braida tocca le corde più profonde del popolo rossonero, evidenziando come manchi una vera e propria identità in questo momento al Milan. L'addio di Paolo Maldini lascia ancora strascichi importanti. Braida poi consiglia chiaramente Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è un consulente di RedBird, ma ha responsabilità importanti per il futuro del club visto che deciderà anche lui chi sarà il nuovo allenatore dei rossoneri. La proprietà guidata da Gerry Cardinale si trova ora davanti a un bivio: serve costruire il progetto giusto per far ripartire al meglio il club.

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