Manca identità—
Lo sfogo di Ariedo Braida tocca le corde più profonde del popolo rossonero, evidenziando come manchi una vera e propria identità in questo momento al Milan. L'addio di Paolo Maldini lascia ancora strascichi importanti. Braida poi consiglia chiaramente Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è un consulente di RedBird, ma ha responsabilità importanti per il futuro del club visto che deciderà anche lui chi sarà il nuovo allenatore dei rossoneri. La proprietà guidata da Gerry Cardinale si trova ora davanti a un bivio: serve costruire il progetto giusto per far ripartire al meglio il club.
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