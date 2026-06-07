Intervenuto al Festival della Serie A, l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato del momento che sta vivendo il Milan. Ecco alcuni passaggio tra cui il parere su Maldini e Ibrahimovic

Momento di stallo per il Milan: l'azzeramento della vecchia area tecnica e l'esonero di Massimiliano Allegri valutati da Gerry Cardinale hanno lasciato il Diavolo senza una guida in un periodo cruciale per la prossima stagione. I rossoneri devono muoversi se vogliono pianificare al meglio il calciomercato estivo e non solo. Questa assenza di certezze preoccupa non solo i tifosi, ma anche ex dirigenti del Diavolo. Intervenuto al Festival della Serie A, l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della situazione attuale dei rossoneri (qui le notizie di oggi). Ecco i temi più importanti ripresi da Tuttomercatoweb.