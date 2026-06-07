Chi è e il ruolo di Spors

Johannes Spors è un dirigente sportivo tedesco classe 1982. L'inizio della sua carriera risale al 2007 all'Hoffenheim ricoprendo i ruoli di match analyst e capo scout. In quel periodo ha iniziato a lavorare proprio al fianco di Ralf Rangnick. Spors viene molto apprezzato per le sue capacità di scouting: nel Milan potrebbe anche ricoprire un doppio ruolo, sia da capo scout al posto di Moncada, sia come direttore sportivo, ruolo attualmente vacante nella dirigenza. In carriera ha messo a segno colpi importanti del calibro di Firmino, Upamecano, Szoboszlai, Dani Olmo, Šeško e tanti altri gioielli cresciuti nella sfera Red Bull. Il possibile arrivo di Spors a Milanello rientrerebbe nella visione che Ralf Rangnick ha del Milan: si punterebbe sempre sui giovani di talento, da cercare e scoprire per poi valorizzare con la maglia rossonera.