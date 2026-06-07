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Rangnick attende il sì di Cardinale. Per il progetto Milan spunta Spors: ecco chi è

Rangnick attende il sì di Cardinale. Per il progetto Milan spunta Spors: ecco chi è
Ralf Rangnick attende la risposta di Gerry Cardinale per il Milan. Insieme a Glasner, per il ruolo di DS spunta Johannes Spors, ex Genoa. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si trova ancora davanti a un bivio per il suo prossimo futuro: le prossime ore sono cruciali per capire la direzione che prenderà il progetto rossonero (qui tutte le notizie). In corsa resta il nome di Ralf Rangnick, impegnato come commissario tecnico dell'Austria nei Mondiali di calcio 2026 che partiranno il prossimo 11 giugno. L'ex allenatore del Manchester United potrebbe arrivare come direttore tecnico del Milan avendo carta bianca su tutte le scelte sportive a partire dal settore giovanile. Le scelte finali restano tutte nelle mani del numero uno di RedBird Gerry Cardinale. Ecco tutti i dettagli.

Rangnick in attesa di Cardinale

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Come scrive Tuttosport, Ralf Rangnick deve dare una risposta all'Austria per il possibile rinnovo fino al 2028, ma è anche in attesa del via libera definitiva da parte di Gerry Cardinale per quanto riguarda il progetto con il Milan. Rangnick ha esposto le sue idee ai rossoneri per un progetto triennale e aspetta di capire se avrà in mano le chiavi per la ricostruzione del club. La scelta è nelle mani del numero uno rossonero. Rangnick, in caso di via libera, sceglierebbe anche i suoi uomini: come allenatore pronto Oliver Glasner e come direttore sportivo possibile il profilo di Johannes Spors, ex Genoa.

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Chi è e il ruolo di Spors

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Johannes Spors è un dirigente sportivo tedesco classe 1982. L'inizio della sua carriera risale al 2007 all'Hoffenheim ricoprendo i ruoli di match analyst e capo scout. In quel periodo ha iniziato a lavorare proprio al fianco di Ralf Rangnick. Spors viene molto apprezzato per le sue capacità di scouting: nel Milan potrebbe anche ricoprire un doppio ruolo, sia da capo scout al posto di Moncada, sia come direttore sportivo, ruolo attualmente vacante nella dirigenza. In carriera ha messo a segno colpi importanti del calibro di Firmino, Upamecano, Szoboszlai, Dani Olmo, Šeško e tanti altri gioielli cresciuti nella sfera Red Bull. Il possibile arrivo di Spors a Milanello rientrerebbe nella visione che Ralf Rangnick ha del Milan: si punterebbe sempre sui giovani di talento, da cercare e scoprire per poi valorizzare con la maglia rossonera.

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