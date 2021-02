Braglia sul Milan: “Dovrebbe giocare con un modulo diverso” | News

Braglia sul Milan: “I gol incassati sono troppi”

Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, Simone Braglia ha parlato del momento in cui si trova il Milan. “Il Milan deve fare qualcosa. I gol incassati per una squadra che deve arrivare in Champions sono troppi. Ci sono varie componenti dentro a questo momento: i rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic possono rompere l’equilibrio che si è creato nel gruppo. Poi c’è il discorso tattico. C’è da correggere qualcosa, i gol presi sono troppi e si rischia il quarto posto. La squadra dovrebbe giocare con un modulo diverso”.

Simone Braglia è un ex portiere, un dirigente sportivo e allenatore di calcio. Tra le tante squadre in cui ha giocato c'è anche il Milan nella stagione 1997-98, anche se non ha fatto alcuna presenza con i rossoneri. Da calciatore ha vinto un campionato di Serie C1 con il Perugia e un campionato di Serie C2 con il Legnano.