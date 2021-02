Milan, Pioli: “I rinnovi ci distraggono? Vi spiego il mio pensiero”

Milan, Pioli sui rinnovi

Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha parlato della delicata questione rinnovi in casa rossonera. Tutto ciò distrae i giocatori? Ecco la risposta in conferenza stampa: “Sia il club che l’area tecnica hanno detto la propria in modo convincente. I ragazzi sono sereni e determinati e vogliamo continuare insieme. Non ci sono situazioni di poca serenità o poca determinazione. Il club sta costruendo qualcosa di importante. Siamo tutti concentrati per ottenere il massimo. Ogni partita si parla di snodo e di svolta. Sicuramente è molto importante, ma noi dobbiamo pensare solo a noi, per ottenere il massimo possibile”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>