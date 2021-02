Conferenza Spezia-Milan: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Spezia-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Sabato sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo Stadio Picco la sfida Spezia-Milan. La gara sarà valida per la 22^ giornata della Serie A 2020-2021. Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà finalmente con la rosa quasi al completo, anche se ancora senza Simon Kjaer e Brahim. Dubbi, inoltre, anche sulla convocazione di Sandro Tonali. L’allenatore emiliano, però, promette battaglia per conservare il primo posto in classifica davanti all’Inter.

