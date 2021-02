Calciomercato Milan – Dalla Spagna: testa a testa con l’Inter | News

Milan, è derby di calciomercato con l’Inter

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato. La società rossonera è stata quella più attiva nella sessione di gennaio, ma Maldini e Massara non hanno intenzione di fermarsi. Colmata la lacuna del difensore centrale con Tomori, il Diavolo proverà in estate a prendere un vice di Theo Hernandez. Con il futuro incerto di Diogo Dalot, che potrebbe tornare al Manchester United, è necessario acquistare un’alternativa al francese.

Come tutti sanno, il Milan a gennaio ha provato seriamente a prendere Junior Firpo dal Barcellona. L’offerta era quella di un prestito con diritto di riscatto, ma l’operazione si è arenata. Il terzino vorrebbe giocare titolare e dunque il suo approdo in rossonero è complicato, tuttavia non sono esclusi colpi di scena. Con l’eventuale qualificazione in Champions League, il giocatore avrebbe comunque la possibilità di mettersi in mostra in campionato, visto che Theo Hernandez dovrà essere in perfetta forma in Champions.

In ogni caso, secondo quanto riportato da Fichajes.net, anche l’Inter sarebbe molto interessata a Junior Firpo. I colleghi spagnoli scrivono di un giocatore molto apprezzato da Antonio Conte e che il tecnico avrebbe chiesto il classe 1996 per rinforzare la fascia sinistra, occupata attualmente da Young e Perisic. Serve un salto di qualità, e Junior Firpo potrebbe essere il nome giusto.

In realtà non è la prima volta che Junior Firpo viene accostato all'Inter, visto che nell'estate scorsa si era parlato di uno scambio tra lui e Lautaro Martinez, poi rimasto in nerazzurro. Insomma, vedremo cosa succederà, ma è possibile un nuovo derby di mercato dopo quello per Tonali.