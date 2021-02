Calciomercato Milan – Attacco: il Siviglia lancia la sfida al Diavolo | News

Calciomercato Milan: gli andalusi ‘disturbano’ Maldini

Il calciomercato invernale ha portato, in dote al Milan, ben tre acquisti: sono arrivati, nell’ordine, Soualiho Meïte (Torino), Mario Mandžukić (svincolato) e Fikayo Tomori (Chelsea). Un colpo per reparto per provare ad inseguire il sogno Scudetto ma, soprattutto, centrare l’obiettivo del ritorno in Champions League. Competizione vinta per 7 volte ed alla quale il Diavolo manca, però, dal 2014.

Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, pensano già anche alle mosse del prossimo calciomercato estivo. In particolare, direttore tecnico e direttore sportivo, in questo periodo, stanno monitorando i giocatori che, dal 1° luglio 2021, saranno disponibili a parametro zero poiché non rinnoveranno i contratti con i club di appartenenza. Uno di questi, sicuramente, è Florian Thauvin.

Classe 1993, l’esterno offensivo francese dell’Olympique Marsiglia sembra essere ad un passo dal vestire la maglia rossonera nella stagione 2021-2022. Sebbene, su di lui, ci siano anche gli inglesi del Leicester City e gli spagnoli del Siviglia. Proprio gli andalusi, guidati sul campo da Julen Lopetegui e sul mercato da Monchi, starebbero mettendo i bastoni tra le ruote di Maldini. E non soltanto per Thauvin.

In Spagna, ‘fichajes.net‘, infatti, parla di un forte interesse del Siviglia per Otávio, classe 1995, trequartista brasiliano che si svincolerà dal Porto. Il Milan, di recente, si è avvicinato al calciatore e, si mormora, gli avrebbe anche già offerto una proposta di contratto: quadriennale da 1,5 milioni di euro. Un’offerta che non avrebbe lasciato insensibile Otávio. Nelle intenzioni del Diavolo, prenderebbe il posto di Brahim Díaz, destinato a tornare al Real Madrid.

Bene, su di lui si sarebbero fiondati anche i biancorossi che, quanto pare, vorrebbero fare incetta di elementi di qualità. Contendono al Milan sia Thauvin sia Otávio. Il tutto dopo aver appena portato il ‘Papu‘, Alejandro Gómez, al ‘Ramón Sánchez Pizjuán‘. Óliver Torres, ex Porto oggi al Siviglia, ha lasciato intendere come Otávio non disdegnerebbe neanche un trasferimento al Siviglia.

Vedremo chi riuscirà a spuntarla sul francese e sul brasiliano, giocatori importanti e desiderati, giustamente, da club con grandi ambizioni di successo. CALCIOMERCATO MILAN, TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI >>>