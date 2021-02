Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo difficile. Diavolo attento / News

Calciomercato Milan, la situazione Belotti

Nell’estate del 2017, il Milan cinese con Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone al comando, coltivò per diverse settimane un sogno preciso per l’attacco. Dopo una sessione di calciomercato faraonica, mancava solo la ciliegina sulla torta del bomber. Il profilo in cima alla lista rispondeva al nome di Andrea Belotti, reduce da una stagione super con il Torino. Per questo motivo Urbano Cairo si oppose con forza alla sua cessione, chiedendo 100 milioni di euro per farlo partire. Una cifra, ovviamente, impossibile da spendere in quel momento.

Quattro anni dopo, la storia potrebbe ripetersi. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il rinnovo del ‘Gallo’ è tutt’altro che scontato. Le ambizioni di un Torino che lotta per la salvezza non coincidono con quelle del giocatore, che potrebbe decidere di cambiare aria visto un contratto in scadenza nel 2022. Il quotidiano torinese è sicuro che Cairo, per trattenere il suo capitano, dovrebbe offrire un ingaggio di almeno 3,5 milioni più bonus. In più la clausola rescissoria da 100 milioni valida per l’estero dovrebbe scomparire dal contratto. Bisogna vedere se ci sarà la voglia di soddisfare queste importanti richieste.

Il Milan osserva attento questa situazione, ma è chiaro che non offrirebbe al Torino la stessa cifra di cui si parlava negli anni precedenti. Anche la situazione ingaggio è da valutare, con il club molto attento al tetto stabilito, anche se la possibile qualificazione in Champions League potrebbe dare un grosso aiuto economico. Inoltre, ci sarà da valutare la questione attacco, perché Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic vanno entrambi in scadenza a giugno 2021. Una loro partenza potrebbe essere la molla decisiva per l’assalto a Belotti che, ad un anno dalla scadenza, potrebbe liberarsi dal Toro ad una cifra decisamente ragionevole. Il calciomercato del Milan si accenderà con il nome di Belotti a partire dalla prossima estate? Staremo a vedere. Amadeus spiega la situazione Ibra a Sanremo. “Non tornerà a Milano”. VAI ALLA NOTIZIA >>>