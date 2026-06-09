Serve una strada unica e precisa

Le parole di Braglia mettono in luce un nodo importante della dirigenza del Milan: Gerry Cardinale deve ancora scegliere i suoi uomini e siamo quasi a metà della seconda settimana di giugno. Il possibile sbarco a Milanello di un profilo internazionale come Oliver Glasner, richiede una struttura societaria con ruoli definiti e senza dissidi interni, quello che non si è visto nella scorsa stagione. Anche l'addio di Paolo Maldini non ha aiutato, visto che da quando è stato mandato via, il Milan ha perso punti e posizioni in Serie A, ed è reduce da due stagioni senza l'accesso in Champions League. Ora non si possono più sbagliare le scelte.