L'ex giocatore ha detto la sua anche su Paolo Maldini.
"Non si può più tornare indietro, Maldini non accetterebbe un ridimensionamento e non avrebbe le mani libere per fare quello che vuole".
Ricordiamo che Paolo Maldini è stato vociferato come possibile nuova guida del progetto Fenerbahce, ma non se n'è fatto nulla. La leggenda rossonera ha sempre chiarito che non guiderà nessuna squadra in Italia se non il Milan, ma sembra impossibile rivederlo con questa società.
Serve una strada unica e precisa—
Le parole di Braglia mettono in luce un nodo importante della dirigenza del Milan: Gerry Cardinale deve ancora scegliere i suoi uomini e siamo quasi a metà della seconda settimana di giugno. Il possibile sbarco a Milanello di un profilo internazionale come Oliver Glasner, richiede una struttura societaria con ruoli definiti e senza dissidi interni, quello che non si è visto nella scorsa stagione. Anche l'addio di Paolo Maldini non ha aiutato, visto che da quando è stato mandato via, il Milan ha perso punti e posizioni in Serie A, ed è reduce da due stagioni senza l'accesso in Champions League. Ora non si possono più sbagliare le scelte.
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