Il retroscena: Paolo Maldini e il viaggio in Turchia — Il vero asso nella manica su cui Hakan Safi aveva costruito la propria credibilità internazionale era rappresentato dalla figura di Paolo Maldini. L'idea del candidato sconfitto era quella di consegnare le chiavi dell'intera area manageriale e sportiva del Fenerbahçe proprio all'ex leggenda e capitano del Milan, reduce dall'esperienza come direttore dell'area tecnica rossonera dal 2018 al 2023.

I rapporti tra i due erano solidi. Tanto che Maldini è stato avvistato molto spesso in Turchia nell'ultimo periodo, ospite dell'amico Safi, con il quale aveva iniziato a dibattere in modo fitto e concreto sulle strategie di programmazione sportiva per i "Canarini". La vicinanza tra l'ex dirigente rossonero e l'imprenditore turco si è concretizzata fino alla giornata di sabato, in occasione dell'assemblea generale dei soci del club. Un appuntamento cruciale da cui, però, Maldini è uscito visibilmente contrariato, abbandonando anzitempo la scena.

I motivi della rottura: la tutela dell'immagine professionale — I motivi del brusco e improvviso strappo risiedono interamente nella divergenza di vedute etiche e professionali riguardo alla gestione della comunicazione. A Paolo Maldini non è piaciuto per nulla l'atteggiamento mediatico di Safi, colpevole di aver pubblicizzato e sbandierato trattative di mercato colossali come se fossero già concluse e formalizzate. Senza che vi fossero reali presupposti contrattuali.

Uscite pubbliche aggressive e populiste che Maldini ha considerato fortemente dannose e lesive per la propria credibilità e immagine professionale, costruita in decenni di carriera specchiata sia sul campo che dietro la scrivania. Da qui la decisione irrevocabile: interruzione del sodalizio con effetto immediato. Paolo Maldini non assumerà alcuna carica all'interno del board del Fenerbahçe. A questo punto, è da escludere anche una sua eventuale collaborazione nelle vesti di consulente esterno privato di Safi.