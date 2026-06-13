Nella giornata di ieri, l’ex commissario tecnico della Nazionale Americana, Bob Bradley, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul numero 11 del Milan, Christian Pulisic.

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, Bradley ha voluto sottolineare l’importanza del fantasista rossonero all’interno della nazionale americana, evidenziando che il sistema di gioco debba essere costruito per valorizzarlo al meglio.

"È molto importante, forse il più importante. Ha giocato costantemente ai massimi livelli, e la sua creatività, intelligenza, il tempismo negli inserimenti in area, sono tutte qualità di cui la squadra USA deve approfittare. A livello di sistema, Pulisic ha bisogno di libertà per muoversi sia largo che dentro il campo. Mi piace ancora vederlo inserirsi in area al momento giusto, perché è capace di segnare, come abbiamo visto con il Milan”

Secondo Bradley, infatti, Pulisic rende al massimo quando ha più libertà di movimento, potendo alternare le giocate sull’esterno agli accentramenti tra le linee. La sua stagione al Milan, però, è stata caratterizzata da due fasi: la partenza a razzo, dove ha segnato ben 8 gol e fatto 4 assist, e poi il crollo totale. Che il mondiale possa riaccendere in lui la scintilla persa negli ultimi mesi?