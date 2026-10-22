Intervenuto ai microfoni di BBC Radio il sindaco di Bournemouth di origini milanesi, Roberto Rocca, ha voluto parlare della partita di questa sera
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In vista della sfida di questa sera in programma alle ore 21:00 tra Bournemouth e Milan, valida per la terza giornata di Europa League, arrivano le parole di Roberto Rocca, sindaco della città inglese e milanese di nascita ma con una passione per i colori rossoneri fin dalla prima infanzia.
Milan, le parole del sindaco RoccaIntervenuto i microfoni di BBC Radio, il sindaco Rocca ha voluto raccontare il suo legame con entrambe le squadre, spiegando come vivrà una partita speciale anche dal punto di vista personale:
"La mia famiglia probabilmente tiferà per il Milan, ma io provo grande orgoglio sia per la squadra milanese che per il Bournemouth. Ormai però Bournemouth è casa mia, la mia città e quindi il mio tifo va soprattutto al Bournemouth. Spero che quest'anno la squadra di Rose riesca ad andare avanti in Europa League".
Il sindaco, successivamente, ha voluto sottolineare l'importanza storica dell'appuntamento di questa sera. Come detto precedentemente, le due squadre non si sono mai affrontate prima d'ora in un incontro ufficiale nelle competizioni europee:
"Un evento così capita una volta nella vita, sia per Bournemouth, che ospita il Milan, sia per me, che ricopro la carica di sindaco proprio mentre la squadra è impegnata in una competizione europea per la prima volta nella sua storia. Qui vive una folta comunità italiana perché Bournemouth è un posto meraviglioso in cui abitare".
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