Justin Kluivert, figlio di Patrick e attaccante del Bournemouth, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' a poche ore dal match di Euroa League contro il Milan
Bournemouth-Milan, probabili formazioni: Cisse prima punta e tanti cambi | Video
Suo padre ha vestito la maglia rossonera nella stagione 1997/1998, lui stasera affronterà il Diavolo per la terza volta in carriera. Nella giornata di Bournemouth-Milan di Europa League, Justin Kluivert si è raccontato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Tra disamine sulla rosa e opinioni su alcuni singoli, l'attaccante olandese ha offerto diverse chiavi di lettura interessanti in vista della sfida del 'Vitality Stadium'.
Bournemouth-Milan, l'intervista a Justin KluivertKluivert ha iniziato elogiando la storia e il livello della rosa del Milan, spiegando però che giocare contro il Bournemouth non sarà affatto semplice per Rabiot e compagni.
"Affronteremo una grande squadra, con una storia importante. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori e li ha anche adesso. Il loro inizio di stagione è stato importante e per noi sarà dura, ma non sarà semplice neppure per i rossoneri. In casa, con i nostri tifosi che ci spingono, mettiamo in mostra sempre grande intensità e vogliamo farlo anche stavolta".
Sul portale 'Transfermarkt', il valore della rosa del Bournemouth supera di oltre 120 milioni quello della rosa rossonera: 624 milioni a 503. E' importante, tuttavia, sottolineare come i prezzi siano ampiamente influenzati dal fattore Premier League, che fa lievitare sensibilmente la valutazione economica dei calciatori.
Kluivert su AmorimL'olandese ha parlato anche di Ruben Amorim, che ha già affrontato due volte ai tempi del Manchester United:
"Ha avuto una buona carriera, soprattutto allo Sporting. Allo United le cose non sono andate come avrebbe voluto, ma a un allenatore può capitare un’esperienza difficile. Adesso però sta facendo bene al Milan e sta ottenendo buoni risultati".
Su ModricImpossibile nascondere l'emozione quando ci si trova di fronte a Luka Modric. Kluivert ha elogiato così il fuoriclasse croato:
"È una cosa speciale per me. Giocare contro un calciatore del genere è davvero molto bello e non capita certo tutti i giorni di sfidare un campione che ha vinto il premio di migliore al mondo".
Su Gonçalo RamosA Bournemouth, il Milan dovrà fare a meno di Goncalo Ramos, alle prese con un sovraccarico al soleo del polpaccio sinistro. Kluivert non ha dubbi: i rossoneri possono contare su alternative altrettanto valide.
"Ramos è un attaccante forte, ma il Milan in rosa ha anche altri elementi pericolosi, giocatori dalle indubbie qualità ai quali dovremo fare attenzione".
E sul rapporto di papà Patrick con il Milan...Per concludere, Kluivert si è espresso anche su papà Patrick, tanto amato dai tifosi rossoneri per la stagione 1997/1998, quanto detestato per la rete in finale di Champions League che ha condannato il Milan alla sconfitta:
"Penso che i tifosi del Milan abbiano sentimenti contrastanti nei confronti di mio padre perché lui ha segnato contro di loro in una finale di Champions League vinta dall’Ajax, ma ha anche giocato con la maglia rossonera. Il periodo che ha trascorso a Milano comunque è stato fantastico e ha tanti bei ricordi, soprattutto dei tifosi e dell’amore che hanno per la loro squadra".
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