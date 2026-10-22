Suo padre ha vestito la maglia rossonera nella stagione 1997/1998, lui stasera affronterà il Diavolo per la terza volta in carriera. Nella giornata di Bournemouth-Milan di Europa League, Justin Kluivert si è raccontato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Tra disamine sulla rosa e opinioni su alcuni singoli, l'attaccante olandese ha offerto diverse chiavi di lettura interessanti in vista della sfida del 'Vitality Stadium'.

Bournemouth-Milan, l'intervista a Justin Kluivert

"Affronteremo una grande squadra, con una storia importante. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori e li ha anche adesso. Il loro inizio di stagione è stato importante e per noi sarà dura, ma non sarà semplice neppure per i rossoneri. In casa, con i nostri tifosi che ci spingono, mettiamo in mostra sempre grande intensità e vogliamo farlo anche stavolta".

ha iniziato elogiando la storia e il livello della rosa del, spiegando però che giocare contro ilnon sarà affatto semplice per Rabiot e compagni.

Sul portale 'Transfermarkt', il valore della rosa del Bournemouth supera di oltre 120 milioni quello della rosa rossonera: 624 milioni a 503. E' importante, tuttavia, sottolineare come i prezzi siano ampiamente influenzati dal fattore Premier League, che fa lievitare sensibilmente la valutazione economica dei calciatori.

Kluivert su Amorim

"Ha avuto una buona carriera, soprattutto allo Sporting. Allo United le cose non sono andate come avrebbe voluto, ma a un allenatore può capitare un’esperienza difficile. Adesso però sta facendo bene al Milan e sta ottenendo buoni risultati".

Su Modric

"È una cosa speciale per me. Giocare contro un calciatore del genere è davvero molto bello e non capita certo tutti i giorni di sfidare un campione che ha vinto il premio di migliore al mondo".

Su Gonçalo Ramos

"Ramos è un attaccante forte, ma il Milan in rosa ha anche altri elementi pericolosi, giocatori dalle indubbie qualità ai quali dovremo fare attenzione".

E sul rapporto di papà Patrick con il Milan...

"Penso che i tifosi del Milan abbiano sentimenti contrastanti nei confronti di mio padre perché lui ha segnato contro di loro in una finale di Champions League vinta dall’Ajax, ma ha anche giocato con la maglia rossonera. Il periodo che ha trascorso a Milano comunque è stato fantastico e ha tanti bei ricordi, soprattutto dei tifosi e dell’amore che hanno per la loro squadra".