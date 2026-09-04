Le trattative dell'estate e i vari colpi si sono ufficialmente fermati, lasciando spazio ai verdetti sul campo. Con la ripresa del campionato e l'avvicinarsi dei big match, le grandi del nostro campionato sono chiamate a definire tutti i vari obiettivi individuali. Tra queste, ovviamente, brillano Juventus e Milan, avversario domenica sera in un big match di fuoco.

Milan, le parole di Borghi sul match contro la Juventus

A parlare del match e ad alzare l'asticella ci ha pensato il giornalista Stefano Borghi. Durante l'ultima diretta andata in scena sul suo canale YouTube, il giornalista ha voluto analizzare Los cencio delle prossime giornate di campionato.

Secondo Borghi, il percorso nelle Coppe non deve essere visto come una cosa insopportabile secondo piano, bensì come un obbiettivo primario da conquistare a tutti i costi:

“Juventus e Milan devono andare a prendersi questa coppa, devono andare per vincerla. Io continuo a dirlo non solo perché la bacheca insomma è in qualche modo da riaprire, ma anche perché forse può essere la strada più semplice per entrambe per qualificarsi in Champions. Insomma, inizia veramente la stagione con la fine del mercato e l’inizio di queste partite”

Il messaggio di Borghi è chiaro: sollevare un trofeo non servirebbe solo a dare ulteriore entusiasmo ai tifosi, demoralizzati dopo l'ultima stagione, ma anche ad arricchire la bacheca. Inoltre, la vittoria dell'Europa League accorcerebbe il percorso di qualificazione in Champions League. Il tempo er i calcoli, però, è finito: ora a parlare dovrà essere il campo.