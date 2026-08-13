Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Bonera ha voluto parlare di Milan
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In casa Milan il dibattito sulle ambizioni resta caldissimo. A tracciare un bilancio privo di filtri ci ha pensato l'ex rossonero Daniele Bonera. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero ha voluto analizzare quella che potrebbe essere la stagione dei rossoneri.
Milan, senti Bonera: "Tricolore? Nel calcio tutto può succedere ma..."Secondo Bonera, La Rosa attuale non ha ancora continuità per puntare al campionato. Il problema principale, secondo l'ex rossonero, non risiede nel valore dei singoli, ma nella mancanza di stabilità tecnica:
«Secondo me il Milan ad oggi è un passo indietro nella lotta scudetto rispetto alle altre e non può vincere il campionato perché manca a livello di programmazione: in tre anni ha cambiato quattro allenatori e non so quanti giocatori… Ogni tecnico ha portato modulo e idee diverse. Finché non ci sarà un progetto dirigenziale e tecnico serio fin dalle fondamenta, sarà difficile competere per il tricolore. Nel calcio tutto può succedere, ma ad oggi credo che il Milan sia ancora lontano dalla vetta».
Nonostante l'amarezza per il quadro attuale, il cuore rossonero di Bonera lo spinge comunque a sperare in una svolta, magari favorita dalla sessione di calciomercato ancora aperta:
«Naturalmente da ex rossonero, mi auguro di sbagliarmi e spero che nelle ultime tre settimane di mercato la squadra sia ulteriormente rinforzata."
Resta però un fondo di preoccupazione legato alle lacune strutturali dell'organico, molte delle quali già presenti nelle passate stagioni:
"Di certo adesso ci sono dei problemi della rosa che c’erano anche lo scorso anno».
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