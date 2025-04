Bonanni: “Ancelotti? In Italia verrebbe con un progetto a lungo termine”

Carlo Ancelotti sembra ormai giunto al termine della sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid. Quale sarà il prossimo passo per il tecnico italiano? Potrebbe proseguire in un club o scegliere la guida di una Nazionale? E c’è la possibilità di un ritorno in Italia? A rispondere a queste domande è stato Marco Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Bonanni: "Sarebbe bello riavere Ancelotti in Italia, ma si dovrebbe ridimensionare"

Massimo Bonanni: "Una persona come Ancelotti sarebbe bello riaverlo qui. E' un gestore di grandi campioni e squadre dove può allenare qui sono poche. Si dovrebbe ridimensionare tanto, dovrebbe accettare un progetto lungo per costruirsi qualcosa nel tempo per arrivare a vincere".