Bierhoff: “Berlusconi era gentile. Ecco come passai dall’Udinese al Milan”

Bierhoff, ex rossonero, ricorda Silvio Berlusconi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oliver Bierhoff, classe 1968, ex attaccante di Udinese (1995-1998) e Milan (1998-2001), ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Bierhoff, per l’occasione, ha ricordato il suo passato in bianconero, in rossonero e parlato anche del presente delle due società. Questo il primo ricordo che Bierhoff ha del Presidente del Milan dell’epoca, Silvio Berlusconi.

“Era molto gentile, ma era il momento della politica e lo vedevamo meno. Si sentiva che era molto legato ai giocatori dei suoi grandi successi. Quando il Milan voleva acquistarmi, io avevo ricevuto un’offerta dalla Juventus. Mi chiamarono per sapere se avevo già firmato, dissi di no e mandarono il loro aereo privato, perché in autostrada da Udine a Milano c’era traffico. Era simbolico per quei tempi. In due giorni ci accordammo”.

