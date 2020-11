GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° novembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 1° novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il 2-2 di San Siro tra Inter e Parma. Nerazzurri salvati da Marcelo Brozović ed Ivan Perišić (al 92′ …) dopo il doppio vantaggio emiliano firmato da Gervinho. Negato alla squadra di Antonio Conte un rigore solare sull’ex Bayern Monaco. È polemica sul mancato utilizzo del V.A.R..

Nel riquadro verticale, si parla di Udinese-Milan e Spezia-Juventus, gare di Serie A in programma oggi alle ore 12:30 ed alle 15:00. I rossoneri riabbracciano Gigio Donnarumma, i bianconeri Cristiano Ronaldo: entrambi sono guariti dal CoVid_19. Spazio in prima pagina anche per Crotone-Atalanta 1-2 e Bologna-Cagliari 3-2.

