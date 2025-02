Biasin infuoca lo studio di Pressing: “Rigore negato all’Inter, è successo troppe volte”

Ieri sera, durante la puntata di Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha scatenato un acceso dibattito sul rigore non concesso all’Inter

Ieri sera, durante la puntata di Pressing sulle reti Mediaset, il giornalista Fabrizio Biasin ha scatenato un acceso dibattito sul rigore non concesso all’Inter nel derby contro il Milan. Biasin, visibilmente infuriato, ha sottolineato come, nonostante la presenza di numerosi ufficiali e tecnologie, nessuno abbia notato un chiaro fallo in area.