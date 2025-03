Bergomi sul Milan: “La squadra con più talento del campionato, ma serve equilibrio”

Beppe Bergomi , uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano, è stato recentemente ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 , dove ha avuto modo di esprimere le sue opinioni sul Milan e sulla situazione attuale della squadra rossonera. Durante l'intervista, l'ex giocatore dell' Inter ha condiviso il suo punto di vista su vari aspetti legati alla squadra di Conceicao , analizzando la sua evoluzione e le sfide che il club sta affrontando in questa stagione. Ecco di seguito le sue parole.

"Credo sia la squadra con più talento del nostro campionato. Lo dimostra il fatto che riesce a ribaltare le partite con i cambi, dalla panchina entrano giocatori del calibro di Leao o Joao Felix. Il problema del Milan è di equilibrio di squadra. Prende sempre delle imbucate che non sono normali per una squadra così. Questo talento va assemblato e fatto giocare di squadra. Però riconosco la forza del Milan, ha giocatori da uno contro uno e da ripartenza, con due giocatori straordinari come Pulisic e Reijnders".