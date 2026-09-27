Un campionato senza padrone dove le gerarchie vecchie lasciano il passo ad un equilibrio sottile e ad alcune sorprese. Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, non ha usato mezzi termini nell'intervista rilasciata all'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'ex difensore, ad oggi opinionista, ha voluto analizzare il momento vissuto dalle nostre squadre, facendo una vera e propria riflessione.

Milan, le parole di Bergomi

«L’attacco del Frosinone mi ha abbagliato. Quelli di Milan e Juve fanno ancora fatica. A Napoli Hojlund forse sta giocando troppo spalle alla porta, però resta un top. E sono curioso di vedere come decollerà il Como quando Kean giocherà di più."

L'analisi di Bergomi parte subito dal vertice della classifica, ridimensionando chi vede la corsa al titolo già ipotecata.ha voluto parlare degli attacchi diancora affaticati e non del tutto sbloccati:

Successivamente, l'ex difensore nerazzurro ha voluto valutare il percorso del Como, per poi passare nuovamente a Juventus e Milan. Secondo Bergomi, le due big hanno il dovere di provare a giocarsi lo scudetto assieme a Inter, Roma e Napoli:

"Il Como va valutato sul doppio impegno, però tiene incollati alla tv. In generale non c’è questa distanza tra l’Inter e le altre. Juve e Milan hanno il dovere di giocarsela, Roma e Napoli hanno lo status da grande. E Gattuso alla Lazio sta facendo un gran lavoro».