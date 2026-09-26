La prima sosta Nazionali dell'anno certifica il ruolo centrale del Milan e del Como nel panorama calcistico internazionale. Le due formazioni lombarde guidano infatti la speciale classifica dei club di Serie A che hanno prestato il maggior numero di calciatori alle rispettive selezioni nella stagione 2026-2027, con ben 15 convocati a testa. Nella giornata di oggi, sabato 26 settembre 2026, i riflettori della Nations League e delle amichevoli intercontinentali si accenderanno su tre centrocampisti di Rúben Amorim.

Il rebus Modrić a Praga e la notte speciale di Jashari a Skopje

Il primo appuntamento di cartello è fissato per le ore 20:45 alla 'Eden Aréna' di Praga, dove andrà in scena Repubblica Ceca-Croazia, match valido per il Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Resta ancora da sciogliere il grande dubbio legato a: il regista del Milan è partito con i 'Vatreni' del C.T. Slaven Bilić ma la sua presenza dal primo minutonelle ultime quarantotto ore.

In contemporanea, all'arena nazionale 'Toše Proeski' di Skopje, si giocherà una sfida dal sapore unico per un altro mediano rossonero. Nel Gruppo 1 della Lega B di Nations League, la Macedonia del Nord ospiterà la Svizzera. Il centrocampista del Milan Ardon Jashari spinge per una maglia da titolare nelle fila della 'Nati' guidata da Murat Yakin. Per il numero 30 del Diavolo si tratta di un incrocio ad altissima densità emotiva, dato che difende i colori della federazione elvetica ma vanta chiare e profonde origini macedoni.

Oltreoceano: Musah si prende la mediana degli USA di Pochettino?

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La notte internazionale dei colori rossoneri si sposterà poi oltreoceano. Alle ore 22:30 (fuso orario italiano), sarà il turno di. Il dinamico centrocampista statunitense, rientrato in estate a Milanello dopo l'importante parentesi annuale vissuta in prestito con la maglia dell'Atalanta, sarà uno dei pilastri degli Stati Uniti d'America nell'amichevole contro il Perù.Il match, che si disputerà nella suggestiva cornice dell'Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida, rappresenta un test probante per la selezione USA guidata dal Commissario Tecnico argentino Mauricio Pochettino, intenzionato a sfruttare proprio la fisicità e gli strappi del mediano rossonero per scardinare il blocco difensivo della Blanquirroja.