Ansia in casa Milan per le condizioni di Luka Modrić. Questa sera, alle ore 20:45, la Croazia del nuovo Commissario Tecnico Slaven Bilić farà il suo debutto nel Gruppo 3 della Lega A di Nations League alla 'Eden Aréna' di Praga contro la Repubblica Ceca. Tuttavia, la presenza del fulcro del centrocampo rossonero resta fortemente in dubbio a causa di un improvviso attacco influenzale che ne sta limitando la disponibilità.

Febbre alta e rifinitura saltata: il punto sulle condizioni di Modrić

Il fuoriclasse classe 1985 ha voluto seguire i compagni di Nazionale in Repubblica Ceca nonostante il forte stato febbrile che lo ha colpito nelle ore immediatamente precedenti alla partenza. L'influenza ha costretto il Pallone d'Oro 2018 a cancellare tutti gli impegni in agenda nella giornata di ieri: Modrić non ha preso parte all'allenamento di rifinitura con i 'Vatreni' e ha dovuto rinunciare alla conferenza stampa della vigilia, dove era atteso come capitano e uomo copertina.

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato lo stesso C.T. Slaven Bilić a fare chiarezza sulla situazione medica del regista di Rúben Amorim: «Luka aveva la febbre alta, valuteremo attentamente il suo stato d'animo e fisico in mattinata. Manderemo in campo la migliore formazione possibile, al momento la nostra mente è focalizzata solo sulla Repubblica Ceca». Un debutto complesso, inserito in un girone di ferro che vedrà la Croazia affrontare successivamente la Spagna (nel doppio confronto casa/trasferta) e l'Inghilterra tra le mura amiche.

Gestione concordata e l'allarme per il tour de force del Milan

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Al di là del contrattempo legato alla febbre, lo staff tecnico croato e Modrić avevano già pianificato una gestione scientifica e mirata del minutaggio del centrocampista. Questo approccio conservativo diventerà ancora più rigido nelle prossime ore per evitare pericolose ricadute o sovraccarichi muscolari in un atleta non più giovanissimo ma ancora straordinariamente decisivo.I fitti ritmi internazionali rappresentano un campanello d'allarme anche per via degli impegni ravvicinati che attendono il giocatore al suo rientro a Milanello. Al termine della sosta, il Milan di Rúben Amorim sarà atteso da un vero e proprio tour de force: ben 9 partite spalmate in appena 29 giorni tra campionato ed Europa League. In questo scenario, l'intelligenza tattica e la leadership di Modrić in mediana rimangono qualità insostituibili per le ambizioni della squadra rossonera in questa stagione.