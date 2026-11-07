Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM

La pesante sconfitta rimediata dal Milan di Amorim contro il Ferencvaros in Europa League continua a far discutere parecchio. La prestazione fornita da rossoneri ha sollevato diversi punti interrogativi sulle scelte effettuate da parte dell'allenatore portoghese. Ad intervenire sulla questione è stato l'ex nerazzurro Beppe Bergomi, attuale opinionista di Sky Sport, che ha voluto proporre una chiave di lettura molto particolare in base alle decisioni prese dal club.

Milan, le parole di Bergomi

"Penso una cosa: probabilmente in questo momento il Milan ha scelto. Ha scelto il campionato di giocarlo in una determinata maniera e l'Europa League in un'altra. Che mette anche in conto... cioè, non lo mette, adesso lo deve mettere, che può non arrivare nelle prime otto, ma tanto io vado. In campionato non vogliono perdere terreno, quindi quando cambia qualcosa lo ha fatto sempre in Europa League

Secondo l'ex difensore della nazionale italiana, ilavrebbe individuato una gerarchia ben precisa tra le varie competizioni, scegliendo di affrontare il campionato con un atteggiamento differente rispetto a quello visto in Europa League. Una strategia che potrebbe spiegare anche alcune rotazioni viste nelle ultime partite:

Una strategia che, alla luce della sconfitta contro gli ungheresi, fa inevitabilmente discutere: il Milan infatti sembra avere individuato nel campionato la competizione principale, concentrando le energie tutte nella corsa allo scudetto. Sottovalutare l'Europa League, però, potrebbe rivelarsi un vero e proprio rischio. La classifica infatti non concede ulteriori margini d'errore e i rossoneri devono dimostrare di poter competere su entrambi i fronti, senza sacrificare una competizione rispetto all'altra.