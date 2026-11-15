Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il passato di Adrien Rabiot al Marsiglia continua a far discutere. Il centrocampista francese è arrivato al Milan dopo la turbolenta separazione del club francese, ed è stato protagonista di una vicenda che ha lasciato strascichi davvero importanti all'interno dello spogliatoio.

Milan, Benatia su Rabiot

"L'ho vissuta molto male. Tutti sapevano che rapporto avevo con lui. Umanamente è un vero uomo. Un ragazzo lavoratore, serio."

A raccontare dei nuovi retroscena è statoex difensore dellae direttore sportivo delIntervenuto ai microfoni di Canal+, Benatia non ha nascosto il proprio dispiacere per l'epilogo dell'avventura del centrocampista in Francia, sottolineando soprattutto il rapporto personale che li legava:

Il dirigente ha poi raccontato alcuni aspetti del carattere di Rabiot, descrivendolo come un professionista particolarmente attento alla disciplina e alle abitudini quotidiane. Proprio per questo, alcune dinamiche interne al Marsiglia lo avrebbero infastidito:

Ci aveva abituati a maggiore serietà, a rigore sugli orari, sulla colazione. Era infastidito da certe piccole cose, come la colazione con allenamento al pomeriggio. Gli dicevo: 'Ma Adri, c'è un programma che è stato fatto. Non lo faccio io. Bisogna andarci e basta. È forse per evitare che andiate a letto troppo tardi. È la scelta del mister"

Il momento decisivo della separazione tra Rabiot e il Marsiglia è stato l'episodio della rissa con Jonathan Rhowe, che ha portato una frattura profonda all'interno del gruppo. Benatia ha ricostruito anche il confronto avuto con De Zerbi, allora allenatore della squadra, rimasto particolarmente scosso da quanto accaduto. Secondo il dirigente, il tecnico italiano avrebbe manifestato tutta la propria frustrazione:

"Mister De Zerbi mi dice: 'Io che faccio? Tre volte dico stop e questi se le danno di santa ragione ! È come se non ci fossi, come se fossi una merda'." Ha avuto la sensazione di perdere il controllo dello spogliatoio. 'Non voglio più allenare quei due ragazzi, non mi hanno rispettato'. Speravo che Rabiot mi mandasse un messaggio. Ogni volta che squillava il mio telefono speravo che fosse Adri. Ma passano 48 ore e non ci sono scuse, non c'è niente! Le scuse arrivano solo dopo, durante una riunione, quando si decidono le sanzioni ed è ormai finita"