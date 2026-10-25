Intervenuto negli studi di DAZN, Valon Behrami ha voluto spendere alcune parole sul Milan prima della sfida contro l'Udinese

Alessia Scataglini
- Milano
Milan Navarro

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Che stagione sarà quella del Milan? Dopo un avvio positivo in campionato, la squadra di Amorim sta riscontrando diversi problemi in Europa League, cosa che alimenta sempre di più i punti interrogativi sulle reali ambizioni del club rossonero.

Milan, le parole di Behrami

A fare il punto sulle prospettive del diavolo è stato l'ex calciatore Valon Behrami, intervenuto negli studi di DAZN nel prepartita di Udinese-Milan. Secondo il suo pensiero, la squadra rossonera deve stabilire, innanzitutto, delle aspettative realistiche, senza lasciarsi trasportare da ambizioni che al momento non sono veritiere.
"Bisogna settare le aspettative: è una squadra potenzialmente per me da quarto-quinto posto. Non vedo una squadra attrezzata per andarsi a prendere il primo, secondo o terzo posto. Per me è una squadra da quarto-quinto posto

Il rendimento in campionato e quello europeo, infatti, rappresentano due facce della stessa stagione: se in Serie A la squadra ha mostrato dei segnali positivi, in Europa sono emerse molte lacune e difficoltà. Sarà quindi molto fondamentale trovare continuità nei risultati, cercando di rimediare un percorso già compromesso.

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