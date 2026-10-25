Che stagione sarà quella del Milan? Dopo un avvio positivo in campionato, la squadra di Amorim sta riscontrando diversi problemi in Europa League, cosa che alimenta sempre di più i punti interrogativi sulle reali ambizioni del club rossonero.

Milan, le parole di Behrami

"Bisogna settare le aspettative: è una squadra potenzialmente per me da quarto-quinto posto. Non vedo una squadra attrezzata per andarsi a prendere il primo, secondo o terzo posto. Per me è una squadra da quarto-quinto posto

A fare il punto sulle prospettive del diavolo è stato l'ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN nel prepartita di. Secondo il suo pensiero, la squadra rossonera deve stabilire, innanzitutto, delle aspettative realistiche, senza lasciarsi trasportare da ambizioni che al momento non sono veritiere.

Il rendimento in campionato e quello europeo, infatti, rappresentano due facce della stessa stagione: se in Serie A la squadra ha mostrato dei segnali positivi, in Europa sono emerse molte lacune e difficoltà. Sarà quindi molto fondamentale trovare continuità nei risultati, cercando di rimediare un percorso già compromesso.